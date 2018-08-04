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غدا.. اجتماع مجلس إدارة "سيدى كرير للبتروكيماويات" لاعتماد القوائم المالية

السبت، 04 أغسطس 2018 03:00 ص
غدا.. اجتماع مجلس إدارة "سيدى كرير للبتروكيماويات" لاعتماد القوائم المالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات-سيدبك، غداً الأحد، اجتماعا لعرض القوائم المالية الدورية (غير المدققة) للفترة من يناير- يونيو عام 2018، تعديل تشكيل لجنة المراجعة، بالإضافة إلى بعض الأعمال التى من شأنها تسيير الأعمال التنفيذية العادية للشركة.
 
وتراجعت أرباح شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بنسبة 21% خلال 2017 على أساس سنوى، لتسجل 1.13 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.42 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
 
ويبلغ رأسمال الشركة 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 525 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم. وكان رئيس شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) محمد عبادى، قد وقع مع المدير العام  لشركة UOP الأمريكية جيمس موشى، عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بمشروع مجمع سيدبك بالإسكندرية.
 
ويهدف المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع لإنتاج 500 ألف طن من مادة البروبيلين و450 ألف طن من مادة البولى بروبيلين باستثمارات حوالى 1.2 مليار دولار.

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