حجز دعوى عدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة لـ22 سبتمبر

كتب ــ إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حجز الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية المقامة من مصطفى حامد الجندي والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد لجلسة 22 سبتمبر المقبل للحكم.

وكانت المحكمة الدستورية العليا نظرت خلال جلسة 2 يونيو الماضى الدعوى التى حملت رقم 155 لسنة 27 والمقامة من سعد عبد الله حمد والتى طالب فيها بعدم دستورية المواد 5 ، 16 ، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات وسقوط باقي مواده، وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2, 23 , 24, 32, 34, 38, 39, 40، 119 , 120.