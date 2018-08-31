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فيديو.. مؤمن حسن لـ"معتز مطر": ما تفعله وقاحة وسأتخذ ضدك كل الإجراءات القانونية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:05 ص
فيديو.. مؤمن حسن لـ"معتز مطر": ما تفعله وقاحة وسأتخذ ضدك كل الإجراءات القانونية مؤمن حسن
كتب: محمد سعد
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وظيفتهم تشويه مصر.. ولأنهم هاربون خارجها فإطلاق الإشاعات والأكاذيب والافتراءات ليس لها حدود؛ رافعين شعار الكذب والتشويه واللا مصداقية، حيث فوجئ الفنان المصرى مؤمن حسن، الذى يعيش بسلطنة عمان، بالعديد من الاتصالات من مسقط وخارجها للاطمئنان عليه، بعد أن تم نشر فيديو لمعتز مطر يشوه صورة مصر وحكومتها، بأنهم ضد الحرية وأنهم اعتقلوا العديد من الشخصيات والفنانين لمجرد كتابة آرائهم على صفحات التواصل الاجتماعى، وقال "مطر" إن الفنان مؤمن حسن تم اعتقاله.

وقال الفنان مؤمن حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنا أقيم فى سلطنة عمان منذ عام 2005 وأعمل فى مجالى الفنى كممثل ومخرج.. وأسافر مصر سنويًا.. وكل ما قاله معتز مطر كذب وافتراء ووقاحة.. وكان يجب عليه أن يتأكد من أخباره التى يقولها قبل أن يشوه صورة الناس وأن كان لديه أخطاء أو عنده دراية بكيفية الإعداد فهذا دليل على أنه يقوم بتجميع الأخبار من الإنترنت دون وعى ودراية ومعرفة شخصية بالأشخاص الذى يتحدث عنهم.

 

وتابع الفنان مؤمن حسن: لن أتركه هو وقناته المشبوهة وسأتخذ ضدهم كافة الإجراءات القانونية.. هؤلاء الهاربون من مصر والمأجورون الذين يعملون من أجل تشويه مصر والمصريين، وسوف أذهب لمصر خلال أسبوعين لأعقد مؤتمر صحفى لأفضح هؤلاء الكاذبين.


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