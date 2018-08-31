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ضبط عامل وبحوزته 25 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:55 م
ضبط عامل وبحوزته 25 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية بانجو -أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل وبحوزته 25 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا،من ضبط "م  . ذ . ا . " 34 عاما عامل ومقيم بدائرة مركز قويسنا  والمسجل شقى خطر سرقات عامة وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش  وطلقة، و25 لفافة بانجو تزن حوالى 1000جرام بقصد الاتجار ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

 


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