صور.. تنفيذ قرار إخلاء إدارى لمنزلين آيلين للسقوط بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، قراراً بإخلاء عقارين آيلين للسقوط فى شارع سيتى الأول وكليوباترا بوسط مدينة الأقصر، لما يمثلهما من خطورة داهمة على المارة والمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

خرجت الحملات تحت إشراف سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وجلال صديق يوسف مسئول قسم الإزالات بالإدارة الهندسية، حيث تم تشميعهما بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذًاً للقرارين أرقام 50 لسنة 2016 ، و60 لسنة 2016 مخالفةً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية.