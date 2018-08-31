صور.. القليوبية تتزين بالورود وعلم مصر لاستقبال المحافظ الجديد ونائبه

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تزين ديوان عام محافظ القليوبية بعلم مصر والورود استعدادا لاستقبال الدكتور عبد الحليم محمود محافظ القليوبية الجديد، وإيمان ريان نائب المحافظ، لاستلام مهام عملهما اليوم، الجمعة، بالإضافة إلى مواصلة احتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 150، كما يشارك فى توزيع صكوك الأضاحى على المواطنين بالمحافظة.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى والقبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، لذا كانت دائماً عامل جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا.