الأوقاف تخصص 300 مليون جنيه للبحث العلمى وتوفير المسكن للفقراء

القليوبية ابراهيم سالم- نيفين طه

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص مبلغ 300 مبلغ مليون، مقدمة من وزارة الأوقاف، منها 100 مليون لتوفير المسكن الآمن للمواطنين، التى تعيش فى مساكن تحتاج لمياه أو أسقف، وسيتم إعداد قوائم المستفيدين بإشراف من وزارة الإسكان، وستقدم الوزارة كل الرخص والتسهيلات، كما سيتم، تخصيص 100مليون جنيه، صندوق وقف للتعليم والبحث العلمى، و100مليون جنيه توزع على الفقراء والمساكين.

كان قد استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بديوان عام المحافظة اليوم الجمعة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر جامعة بنها، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى.