محافظ أسيوط الجديد: عاصمة الصعيد وكل قضاياها على قائمة اهتماماتى

قال اللواء جمال نور الدين زكى محافظ أسيوط الجديد فى أول تصريح خاص له لليوم السابع بعد أداء اليمين أمام الرئيس السيسى صباح اليوم أن أسيوط واحدة من المحافظات المهمة والتى لها ثقل كبير وهى بحق "عاصمة الصعيد" وهذه المحافظة تستحق أكثر مما هى فيه.

وعن القضايا التى يضعها على قائمة اهتماماته بعد توليه المسئولية محافظا لأسيوط أوضح ذكى أن كل القضايا المتعلقة بالمحافظة ستكون على قائمة اهتماماته وخاصة تلك القضايا المتعلقة بالمواطن وصحته والمشروعات المتوقفة والخدمات وغيرها من الأمور التى تهم المواطن الأسيوطى وأنا أؤمن بأنه لا يوجد مشكلة إلا ولها حلول ولكن الأهم كيفية ترتيب هذه الحلول ورصد المشكلة.