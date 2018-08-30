video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ أسيوط الجديد: عاصمة الصعيد وكل قضاياها على قائمة اهتماماتى

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:21 م
محافظ أسيوط الجديد: عاصمة الصعيد وكل قضاياها على قائمة اهتماماتى محافظه اسيوط
أسيوط- ضحا صالح وهيثم البدرى
إضافة تعليق

قال اللواء جمال نور الدين زكى محافظ أسيوط الجديد فى أول تصريح خاص له لليوم السابع بعد أداء اليمين أمام الرئيس السيسى صباح اليوم أن أسيوط واحدة من المحافظات المهمة والتى لها ثقل كبير وهى بحق "عاصمة الصعيد" وهذه المحافظة تستحق أكثر مما هى فيه.

 

وعن القضايا التى يضعها على قائمة اهتماماته بعد توليه المسئولية محافظا لأسيوط أوضح ذكى أن كل القضايا المتعلقة بالمحافظة ستكون على قائمة اهتماماته وخاصة تلك القضايا المتعلقة بالمواطن وصحته والمشروعات المتوقفة والخدمات وغيرها من الأمور التى تهم المواطن الأسيوطى وأنا أؤمن بأنه لا يوجد مشكلة إلا ولها حلول ولكن الأهم كيفية ترتيب هذه الحلول ورصد المشكلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: اللواء جمال نور الدين محافظا لأسيوط خلفا للدسوقى

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

محافظ اسيوط

حركة المحافظين

المحافظين الجدد

جمال نور الدين زكى




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة