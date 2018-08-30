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مادلين أولبرايت تهاجم ترامب وتؤكد لا يمكننا السماح ببقائه رئيسا لأمريكا

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:46 م
مادلين أولبرايت تهاجم ترامب وتؤكد لا يمكننا السماح ببقائه رئيسا لأمريكا مادلين أولبرايت
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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شنت السياسية الديمقراطية، مادلين أولبرايت، هجوما حادا على رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، خاصة بسبب علاقاته مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت أولبرايت، فى رسالة وجهتها للديمقراطيين للإعلان عن انضمامها لحملتهم فى إطار انتخابات الكونجرس الأمريكى "لم أر أبدا رئيسا أمريكيا يصطف مع مثل هذا العدد من الزعماء المستبدين وخاصة بوتين".

وتابعت أولبرايت، مهاجمة ترامب: "لم يبد أبدا فى وقت سابق أى رئيس مثل هذا الإهمال الصارخ للمؤسسات والقيم الأساسية لديمقراطيتنا".

وأردفت أولبرايت، التى تولت منصب وزير الخارجية الأمريكى من 1997 وحتى 2001 فى إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون: "لا يمكننا أن نسمح ببقاء رئيس غير خاضع لأى سيطرة، ومن أجل ذلك يجب اختيار كونجرس ديمقراطى فى نوفمبر، وأى شيء أقل من ذلك سيكون هدية لترامب وبوتين".

وأضافت بالقول: "لدينا فرصة لتعديل النهج، ولا نستطيع المماطلة فى العمل حتى ولا لثانية واحدة، وما سنفعله على طول الفترة قبل يوم الانتخابات ستشعر به أجيال".   

وستجرى الانتخابات لمجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للكونجرس الأمريكى يوم 6 نوفمبر المقبل وسط حملة واسعة يشنها الديمقراطيون فى الولايات المتحدة ضد ترامب، الذى يتهمونه وحاشيته بـ"التآمر مع روسيا"، القضية التى تجرى وزارة العدل المحلية تحقيقا رسميا فيها.

وسبق أن وصفت أيضا حليفة أولبرايت فى المعسكر الديمقراطى ومنافسة ترامب فى السباق الرئاسى، هيلارى كلينتون، فوز سيد البيت الأبيض الحالى فى الانتخابات الرئاسية بالهدية لبوتين.


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