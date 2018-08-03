مصدر أمنى: محمد محسوب أدلى بتحركات عناصر إخوانية بأوروبا قبل إطلاق سراحه

كشف مصادر أمنية، أن السلطات المصرية تلقت عدة اتصالات من مسئولين بإيطاليا بشأن كواليس استيقاف محمد محسوب وزير الشئون النيابة بحكومة الإخوان عقب وصوله مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية على متن طائرة قادمة من فرنسا، وذلك بناءً على طلب إنتربول القاهرة .

وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن محسوب أدلى خلال التحقيقات التى جرت معه بمعرفة السلطات المختصة بإيطاليا عقب احتجازه عن تفاصيل تحركات عناصر إخوانية داخل الدول الأوروبية مطلوبين لدى السلطات المصرية .

وأكدت المصادر أيضاً، أنه خلال ساعات التحقيقات التى جرت مع محسوب قبل إطلاق سراحه قدم معلومات عن بعض القيادات والعناصر المقيمين داخل الدول الأوروبية وتحركاتهم، والأشخاص المتصلين بهم داخل أوروبا وخارجها والأماكن التى يترددون عليها بعواصم تلك الدول الأوروبية .

وختم المصدر، بأن القبض على محسوب تسبب حالة من الارتباك داخل صفوف العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج والمدرجين على النشرة الدولية الحمراء بمعرفة إنتربول القاهرة، والصادرة بعد مذكرات اتفاقات ثنائية تم تعميمها على 192 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول الجنائية الدولية، وكذا الدول الصديقة غير الأعضاء بمنظمة الأنتربول ووقعت مع مصر بروتوكولات تعاون بعد ثورة 30 يونيو لتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، قائلاً: تلك العناصر تيقنت أن هناك تجاوب من الدول مع مصر بشأن تسليم هؤلاء المطلوبين مما آثار تخوفاتهم من ملاحقة دولية.