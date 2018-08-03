الإمارات وفيتنام يبحثان دعم التعاون الاقتصادى بينهما

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أكد رئيس وزراء فيتنام نجوين سوان فوك محورية العلاقات بين بلاده والإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن رغبة فيتنام فى دفع وتطوير تلك العلاقات على مختلف المستويات وزيادة التبادلات التجارية والإستثمارية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس وزراء فيتنام بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الفيتنامية (هانوي) مع عبيد سعيد بن طارش الظاهرى سفير الإمارات لدى فيتنام، حيث جرى بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية والآفاق المستقبلية للإستثمار والتعاون فى القطاعات الإقتصادية والتجارية والدعم المتبادل فى المحافل الإقليمية والدولية الى جانب القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأكد السفير الأماراتى تميز العلاقات بين البلدين، وقال إن الإمارات تبادل فيتنام الرغبة فى زيادة مستوى العلاقات من خلال زيادة حجم التبادل التجارى واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة أنشطة الإستثمار بين البلدين ودفع التعاون فى مجالات التجارة والسياحة والثقافة والتبادلات الشعبية.

وأضاف أن ما ستقدمه الحكومة الفيتنامية من تسهيلات وما ستظهره من مرونة فى القرارات سيساعد فى جلب الاستثمارات الاماراتية لفيتنام وسيسهم فى زيادة التبادلات الاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن موافقة الحكومة الفيتنامية على إعفاء مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول إلى فيتنام سيدعم من ذلك التوجه بلا شك وطلب من الحكومة الفيتنامية العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجهها الإستثمارات الإماراتية فى الأراضى الفيتنامية.