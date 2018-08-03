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إدارة ترامب تراجع ترتيبات التجارة الحرة مع تركيا بعد فرض رسوم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:48 م
إدارة ترامب تراجع ترتيبات التجارة الحرة مع تركيا بعد فرض رسوم ترامب وبوتين
(رويترز)
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تراجع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجارة التركية المعفاة من الضرائب فى أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بنظام الأفضليات المعمم بعد أن فرضت أنقرة رسوما انتقامية على سلع أمريكية قيمتها 1.78 مليار دولار ردا على رسوم واردات الصلب والألمونيوم الأمريكية.

قد تؤثر المراجعة على سلع قيمتها 1.66 مليار دولار تصدرها تركيا إلى الولايات المتحدة واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضى وتشمل السيارات ومكوناتها والحلى والمعادن النفيسة.

عزا مكتب الممثل التجارى الأمريكى إجراء المراجعة إلى بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعا أمريكية فحسب وليس من دول أخرى.

 


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