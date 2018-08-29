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وزير خارجية هولندا ينفى علاقة حكومته بمسابقة الرسوم المسيئة للإسلام

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:48 م
وزير خارجية هولندا ينفى علاقة حكومته بمسابقة الرسوم المسيئة للإسلام عضو البرلمان الهولندى المتطرف خيرت فيلدرز
أ ش أ
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نفى وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، علاقة حكومته بمسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام التى يعتزم عضو البرلمان الهولندى المتطرف خيرت فيلدرز تنظيمها فى وقت لاحق من العام الجارى.

وذكرت قناة "جيو الباكستانية، فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية، أن وزير الخارجية الهولندى أعلن ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى والذى عبر من جانبه عن قلقه العميق إزاء اعتزام زعيم حزب الحرية الهولندى إقامة هذه المسابقة التى تنطوى على إساءة وانتهاك للمقدسات الإسلامية.

وأكد وزير الخارجية الهولندى أيضا أن حكومة بلاده لا تدعم ولا علاقة لها بمثل هذه المسابقة التى تعتبر عملا فرديا محضا.

 

 


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