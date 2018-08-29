video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين فى هجوم للقاعدة فى محافطة أبين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:13 ص
مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين فى هجوم للقاعدة فى محافطة أبين تنظيم القاعدة ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى 5 جنود يمنيين مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى هجوم شنه عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين اليمنية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية قولها إن عناصر إرهابية من القاعدة شنت هجوما على حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمنى فى منطقة المحصامة شرق "زنجبار" عاصمة محافظة أبين.

وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابى جاء فى أعقاب حملات أمنية نفذتها قوات الحزام الأمنى والتدخل السريع على معاقل تنظيم القاعدة الإرهابى فى عدد من بلدات أبين، وتطهير أوكارها الرئيسية.

وكان مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة أبين قد أعلن أوائل الشهر الجارى أن عناصر "القاعدة" نفذت هجوما على مقر قوات الحزام الأمنى المدعومة من الإمارات، فى مدينة المحفد، شمال شرقى أبين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى: غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين فى مطار صنعاء وقاعدة الديلمى

مدمرتان تغادران قواعدهما بالولايات المتحدة للبحر المتوسط للمشاركة فى عمليات ضد داعش

مقتل القيادى البارز بتنظيم القاعدة غالب الزيدى فى اشتباكات بمأرب

اليمن

القاعده

ابين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة