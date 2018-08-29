مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين فى هجوم للقاعدة فى محافطة أبين

عدن (أ ش أ)

لقى 5 جنود يمنيين مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى هجوم شنه عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين اليمنية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية قولها إن عناصر إرهابية من القاعدة شنت هجوما على حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمنى فى منطقة المحصامة شرق "زنجبار" عاصمة محافظة أبين.

وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابى جاء فى أعقاب حملات أمنية نفذتها قوات الحزام الأمنى والتدخل السريع على معاقل تنظيم القاعدة الإرهابى فى عدد من بلدات أبين، وتطهير أوكارها الرئيسية.

وكان مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة أبين قد أعلن أوائل الشهر الجارى أن عناصر "القاعدة" نفذت هجوما على مقر قوات الحزام الأمنى المدعومة من الإمارات، فى مدينة المحفد، شمال شرقى أبين.