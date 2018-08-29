ضبط 45 قضية تموينية بينها 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، وأشرف عليها مدير أمن سوهاج، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية منها ضبط "محمد.ا" 47 سنة صاحب مركز تعبئة أعلاف، ويقيم شارع الجيش دائرة قسم أول سوهاج، لإدارته مركز تعبئة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وعدم حمل رخصة من مديرية الزراعة بخلط النخالة أو إعادة تعبئتها، مما يعد ذلك ممارسة للغش والتدليس، وضبط بحوزته 2 طن و800 كجم رده خاصة بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، و2 طن و200 كيلو ردة خاصة بشركة مطاحن مصر العليا، و500 كيلو سرسة، و2 شيكارة دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية زنة الشيكارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط "ر.ز.ا" مزارع 57 سنة مدير مسئول عن مخبز بلدى، ويقيم بناحية بلصفورة دائرة المركز، لاستيلائه على 57 شيكارة دقيق بلدى من حصة المخبز وبيعها فى السوق السوداء، وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 297 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2018، كما تم ضبط 5 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و15 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع وقضيتى توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و4 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغل المخبز، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.