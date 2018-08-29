تجديد حبس 11 من مثيرى الشغب والمتهمين بقتل منجد بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم، تجديد حبس 11 من مثيري الشغب بينهم 2 متهمين بقتل منجد، 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل والحريق العمد.

بداية الواقعة، كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بمدينة الإبراهيمية، أسفرت عن مقتل" عمرو م" 26 سنة منجد، من الغجر، وتم التحفظ علي جثته بمشرحة مستشفي الإبراهيمية.

وقامت أسرة المجني عليه بإشعال النيران فى 3 منازل وحظيرة للمتهم وحاولوا أخذ الجثة من مشرحة المستشفي لكن الشرطة تصدت لهم.

فيما كشفت التحريات التي قام بها الرائد أسامة نصر، رئيس مباحث الإبراهيمية، بإشراف المقدم محمد طنطاوي، مفتش مباحث مركز الإبراهيمية، بحدوث مشادة تطورت إلي مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين بسبب خلاف علي شوي اللحمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة علي الأوضاع والحريق، وضبط المتهمان، كما تم ضبط 9 من أهالي المجني عليهم علي خليفة القيام بأعمال الحريق.

وبالعرض علي نيابة الإبراهيمية، قررت، بمعرفة محمد صلاح، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس 9 من المتهمين بإثارة الشغب بمدينة الإبراهيمية، وحبس المتهمين في واقعة القتل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.