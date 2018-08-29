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انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات اليوم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:11 ص
انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات اليوم انقطاع المياه
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس، وذلك لأعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 

 


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