انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس، وذلك لأعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.