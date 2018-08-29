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البابا تواضروس يكشف كواليس لقاء الرئيس بشباب المنتدى العالمى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:46 م
البابا تواضروس يكشف كواليس لقاء الرئيس بشباب المنتدى العالمى الرئيس السيسى والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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جدد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية ترحيبه بالشباب والشابات المشاركين في منتدى الشباب العالمى الذي يعقد بدير الأنبا بيشوى بالنطرون.

وكشف البابا فى عظته الأسبوعية تفاصيل زيارتهم للرئيس السيسى اليوم، وقال اليوم تخيرنا مجموعة للقاء السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وظروف الرئيس لم تسمح بلقاء العدد الكبير 10 يمثلونا جميعا.
 
وتابع: كانت مقابلة طيبة مع الرئيس وسألوا أسئلة بعربية مكسرة جميلة، مضيفًا: "حين تتحدثون بالعربي المكسر نغير منكم حتى نكسره "واعتبر البابا أن  أهم سؤال وجهه الشباب للرئيس كان حين نرجع لبلادنا ماذا نقول للشباب والشابات، الرئيس قال لهم ابلغوا أصدقائكم سنصل للأحسن فى ٣٠ يونيو ٢٠٣٠ مصر ستنطلق انطلاقة جميلة جدا والرئيس أرسل لكم تحياته جميعا ولولا ضيق الوقت لالتقاكم جميعا وطلب أن يتكرر هذا الملتقى تحبوا تكراره كل 10 سنين، فرد أحد الحاضرين كل أسبوع"
 
وسأل : واضح انكم مبسوطين قوي؟، مصر كلها مبسوطة بيكم، والكنيسة كلها بآبائها المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان مبسوطة بحضوركم.
 
وتابع البابا: أمس التقيتم عددا من الوزراء وكلمة للوزيرة نبيلة في الافتتاح وعيد زواجها هذه الأيام وذهبت لتقضية أجازة مع اسرتها، ويجب أن نغير الموعد وقابلتم وزراء الآثار والشباب والفريق مهاب مميش وقضيتم وقتا ممتعا، ذكريات تحتفظوا بها في حياتكم وتحكونها لأولادكم حتى اللقاء الثاني، سعة المكان لم تسمح لنا باستضافة كل الشباب، ونتمنى عدد أكبر يشارك وسيكون لديكم كم كبير من الذكريات، وبعد ذلك تتعارفوا مع المصريين لتتزاوروا جميعا وهو أمر رائع يصب في صالح حياتكم.
 

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