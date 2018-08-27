3 سبتمبر.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن وليد شرابى المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن المدعى عليه يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ.