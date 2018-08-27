وزير الاقتصاد المغربى يبحث مع نائب رئيس البنك الدولى دعم العلاقات

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بحث محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربى، اليوم الأثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون طويل الأمد بين المغرب والبنك الدولى.

واتفق الجانبان وفقا لوكالة الأنباء المغربية على نقل تعاونهما في المستقبل القريب، إلى مرحلة جديدة تسمح بإنشاء إطار استراتيجى للتعاون، والذى سيشكل أساسا لتدخلات البنك الدولى على المستوى النقدى وعلى مستوى الدعم الفنى.

كما اتفق الطرفان على إعطاء الأولوية للشباب وتوفير فرص العمل فى إطار برنامج الشراكة الممتد للفترة ما بين 2019-2023 .