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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:05 ص
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مؤشر نيكى اليابانى يغلق عند أعلى مستوى منذ 10 أسابيع بارتفاع 0.9%

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:01 ص
مؤشر نيكى اليابانى يغلق عند أعلى مستوى منذ 10 أسابيع بارتفاع 0.9% بورصة طوكيو ـ أرشيفية
طوكيو (رويترز)
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أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع اليوم الاثنين مقتفيا أثر بورصة وول ستريت بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزى الأمريكى" جيروم باول أن المجلس ملتزم باستراتيجية الرفع التدريجى لأسعار الفائدة من أجل حماية النمو الاقتصادى.

 

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.9 % إلى 22799.64 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس عشر من يونيو حزيران.

 

واقتفت الأسهم اليابانية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية، وارتفعت جميع القطاعات ما عدا التعدين والشحن والطيران. وقادت المكاسب أسهم الشركات المصدرة مثل شركات إنتاج السيارات والتكنولوجيا.

 

وقفز سهم تويوتا موتور 2% وهوندا موتور 1.4 % وطوكيو إلكترون اثنين بالمئة وتي.دي.كيه 2.7 %.

 

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 % لينهي اليوم عند 1728.95 نقطة.


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