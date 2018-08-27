للعام الثانى على التوالى.. فريق "مياه الجيزة" يصعد لبطولة الجمهورية للشركات

كتب أحمد حسن

فى إطار الأنشطة المختلفة التى تنظمها شركة مياه الجيزة للعاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية، تمكن الفريق الرياضى للشركة من الصعود لبطولة الجمهورية لشركات قطاع الأعمال التى ينظمها الاتحاد الرياضى للشركات.

من جانبه، قال محمد صادق، المشرف العام على النشاط الرياضى بشركة مياه الجيزة، إن فريق كرة القدم بالشركة تمكن من الصعود لبطولة الجمهورية لشركات قطاع الأعمال، وذلك بعد تغلبه على نحو 13 فريقا تابعا لـ13 شركة على مستوى محافظة الجيزة.

وأضاف صادق، فى بيان له اليوم، أن بطولة الجمهورية لشركات قطاع الأعمال سوف تقام فى محافظة بورسعيد فى الفترة من 16 سبتمبر المقبل وحتى 30 من الشهر نفسه، ويشارك فى البطولة نحو 18 فريق على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى صعود فريق شركة مياه الجيزة، لبطولة الجمهورية يعد للمرة الثانية على التوالى، والذى استطاع أن يحقق مراكز متقدمة خلال مشاركته العام الماضى، مؤكدا أن الشركة تسعى للترفيه على العاملين بها من خلال عدة أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، سواء من خلال رياضة كرة القدم، و رياضة رفع الأثقال، أو تنظيم مسابقات تثقيفية ودينية داخل الشركة للعاملين، بالإضافة للانشطة المجتمعية المتمثلة فى جائزة العامل المثالى أو تنظيم ندوات أخرى للمناسبات المجتمعية.