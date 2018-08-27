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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:06 م
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زوجان بالشرقية يقتلان ابنتهما ويتخلصان من جثتها لشكهما فى سلوكها

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:51 م
زوجان بالشرقية يقتلان ابنتهما ويتخلصان من جثتها لشكهما فى سلوكها جثة
الشرقية- فتحية الديب
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أنهي زوجان بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حياة نجلتهما  إبنة التاسعة عشر، وقاما بالتخلص من جثتها بمصرف بدائرة المدينة، لإخفاء معالم الجريمة.

ومن ناحيتهم تحرك رجال الأمن ،خاصة ضباط إدارة البحث الجنائى،  بعد علمهم بالواقعة من المصادر السرية وبدون تقديم أي بلاغات من أهالى الفتاة بتغيبها أو إختفائها، وتمكن من ضبط الزوجين، وجاري إحالتهما للنيابة العامة.

 

بداية الواقعة، بتلقي  اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد  ورود معلومات سرية، لضباط إدارة البحث الجنائي، عن قيام زوجين بالتخلص من نجلتهما قتلا، لشكهما في سلوكها.

وبعد صحة المعلومات والتحريات، تبين قيام " ح م" 42 سنة مزارع، بالتخلص من نجلته" ن" 19 سنة، بمساعدة زوجته" ن ع"  40 سنة ربة منزل.

وكشفت التحريات أن الزوجين، شك في سلوك نجلتهما وأنها حامل، فقام بإستدراجها إلى أرض زراعية يمتلكها وتخلص منها قتلا وأخفى الجثة فى الأرض.

وأضافات التحريات أن الزوجين بعد حديث الأهالى عن ظهور رائحة كريهة من الأرض الزراعية، قاما سويا بنقل الجثة داخل جوالين بعد  والتخلص منها فى مصرف، وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع النقيب أحمد عبد الغفار، رئيس مباحث القنايات، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد  والى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط الزوجين، وجارى عرضهما علي النيابة العامة للتحقيق معهما.

 

 

 

 

 


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