video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أزمات فنزويلا تتوالى.. والطاقة الدولية تتوقع تراجع مستمر لانتاج النفط

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:01 م
أزمات فنزويلا تتوالى.. والطاقة الدولية تتوقع تراجع مستمر لانتاج النفط مظاهرات فنزويلا المنددة بالأوضاع الاقتصادية
رويترز
إضافة تعليق

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الفنزويلى الانخفاض بعد تراجعه إلى النصف فى السنوات الأخيرة.

 

وقال بيرول فى مقابلة على هامش مؤتمر نفطى: "يمكننا أن نتوقع مزيداً من الانخفاض".

 

وأضاف: "فى فترة زمنية قصيرة جداً، هبط إنتاج النفط الفنزويلى إلى النصف، وهو ما ينطوى على تحديات كبيرة، ونتوقع أن يستمر هذا الانخفاض فى ذلك الاتجاه".

 

وتعانى فنزويلا أوضاعاً اقتصادية بالغة القسوة، حيث ارتفع التضخم بما يزيد على 46 ألف %، بحسب بيانات حكومة الرئيس نيكولا مادورو، فى وقت يقدرها البنك الدولى بقرابة مليون %، الأمر الذى انعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية وغياب غالبيتها عن الأسواق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا : أمريكا تعزز قدراتها فى الشرق الأوسط لشن هجوم على سوريا

النفط يتراجع عالميا .. ومخاوف من احتدام الخلاف بين واشنطن وبكين

النفط الفنزويلى

وكالة الطاقة الدولية

اخبار الاقتصاد

رويترز

النفط




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة