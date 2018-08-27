أزمات فنزويلا تتوالى.. والطاقة الدولية تتوقع تراجع مستمر لانتاج النفط

رويترز

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الفنزويلى الانخفاض بعد تراجعه إلى النصف فى السنوات الأخيرة.

وقال بيرول فى مقابلة على هامش مؤتمر نفطى: "يمكننا أن نتوقع مزيداً من الانخفاض".

وأضاف: "فى فترة زمنية قصيرة جداً، هبط إنتاج النفط الفنزويلى إلى النصف، وهو ما ينطوى على تحديات كبيرة، ونتوقع أن يستمر هذا الانخفاض فى ذلك الاتجاه".

وتعانى فنزويلا أوضاعاً اقتصادية بالغة القسوة، حيث ارتفع التضخم بما يزيد على 46 ألف %، بحسب بيانات حكومة الرئيس نيكولا مادورو، فى وقت يقدرها البنك الدولى بقرابة مليون %، الأمر الذى انعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية وغياب غالبيتها عن الأسواق.