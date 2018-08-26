وفاة 67 شخصا بالإيبولا وشفاء 11 حالة بالكونغو الديمقراطية

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أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية وفاة 67 شخصا بسبب تفشى فيروس الإيبولا فى المنطقة الشرقية المضطربة فى البلاد وشفاء 11 حالة أخرى.

وقالت السلطات الصحية - حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد - إنه تم الإبلاغ عن 105 حالات مصابة بالحمى النزفية فى المنطقة حيث تم تأكيد اصابة 77 شخصا واحتمالية إصابة 28 آخرين، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الوفيات 67 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة فى نشرة حول "الوضع الوبائي" فى البلاد أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بلغت 77 شخصا، كما تم شفاء 11 آخرين من هذا المرض.

كانت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية قد أعلنت مطلع الشهر الجارى اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس (إيبولا) فى مقاطعة (كيفو) الشمالية، فى تطور جديد للمرض بعد إعلان الوزارة ومنظمة الصحة العالمية القضاء عليه نهاية شهر يوليو الماضى.