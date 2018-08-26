video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة 67 شخصا بالإيبولا وشفاء 11 حالة بالكونغو الديمقراطية

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:10 م
وفاة 67 شخصا بالإيبولا وشفاء 11 حالة بالكونغو الديمقراطية مصاب بالايبولا - أرشيفية
/أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية وفاة 67 شخصا بسبب تفشى فيروس الإيبولا فى المنطقة الشرقية المضطربة فى البلاد وشفاء 11 حالة أخرى.

وقالت السلطات الصحية - حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد - إنه تم الإبلاغ عن 105 حالات مصابة بالحمى النزفية فى المنطقة حيث تم تأكيد اصابة 77 شخصا واحتمالية إصابة 28 آخرين، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الوفيات 67 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة فى نشرة حول "الوضع الوبائي" فى البلاد أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بلغت 77 شخصا، كما تم شفاء 11 آخرين من هذا المرض.

كانت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية قد أعلنت مطلع الشهر الجارى اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس (إيبولا) فى مقاطعة (كيفو) الشمالية، فى تطور جديد للمرض بعد إعلان الوزارة ومنظمة الصحة العالمية القضاء عليه نهاية شهر يوليو الماضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..الكونغو تطلق حملة مكبرة للتطعيم ضد "الإيبولا" بعد مصرع 44 شخصا

فيروس الايبولا

الكونغو الديمقراطية

تفشى الايبولا

ايبولا




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة