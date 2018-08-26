نقابة الفلاحين تنتهى من تجهيز منافذ خاصة لبيع السلع الغذائية بـ5 محافظات

كتب عز النوبى

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب عماد أبوحسين، الانتهاء من تجهيز المنافذ الجديدة لبيع السلع الغذائية التى تم الاتفاق عليها بين نقابة الفلاحين ووزير التموين الدكتور على مصيلحى، حيث تم الاتفاق على فتح منافذ بيع جديدة لكافة السلع الأساسية والضرورية بالأماكن الأكثر احتياجات بمحافظات الصعيد والوجه البحرى، تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخصوص ضبط الأسعار والتخفيف على محدودي الدخل ومحاربة غلاء بعض السلع،والاستمرار في بذل الجهود لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع خلال الفترة القادمة

وأكد أن وزارة التموين استعانت بالنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، لمساعدتها فى الوصول إلى القرى والعزب الأكثر احتياجا للسلع الغذائية بالمحافظات المختلفة،وذلك بفتح منافذ جديدة بتلك القري لبيع السلع بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنيين ،لافتاأن البروتوكول الذى تم توقيعه بين النقابة والتموين ينص على فتح منافذ بيع جديدة لعدد من السلع كاللحوم والدواجن، وذلك بمحافظات الاقصر والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية، بأسعار المجمعات الإستهلاكية المخفضة،حيث سيتم طرح كيلو اللحم السودانى بسعر 85 جنيها، و45 جنيها للمجمد البرازيلى، و90 جنيها للضانى المبرد

وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى بيان له اليوم الأحد، أن النقابة انتهت فعليا من تجهيز كافة المنافذ بالمحافظات الخميس،وفى انتظار سيارات وزارة التموين والشركة القابضة للبدء فى تفعيل بروتوكول التعاون بين النقابة والوزارة، لدعم الفلاح والمواطن البسيط بخصوص السلع الغذائية الأساسية والضرورية التى يحتاجها المواطن بشكل رسمى، مشيرا الى أن وزير التموين الدكتور على مصيلحى وعد بمزيد من التعاون المثمر بين النقابة والوزارة فيما يخص دعم المواطنيين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة للغاية .