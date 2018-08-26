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قسم الزيتون يضبط عاطلين حاولا سرقة ربة منزل بأسلوب الخطف أثناء سيرها بالشارع

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:56 م
قسم الزيتون يضبط عاطلين حاولا سرقة ربة منزل بأسلوب الخطف أثناء سيرها بالشارع المتهمان والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط قسم شرطة الزيتون من القبض على عاطلين بعد محاولتهم سرقة ربة منزل أثناء سيرها بالشارع، وهما يستقلان دراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.

البداية كانت أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون فتنامى إلى سمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات وباستبيان الأمر تقابل مع "مارينا مجدى" ربة منزل، ومقيمه بعين شمس، وقررت بأنها حال سيرها مترجلة فوجئت بقيام شخصان "أدلت بأوصافهما التقريبية"، يستقلان دراجة بخارية "توك توك"، قاما بخطف حقيبة يدها وبداخلها 2 هاتف محمول، مبلغ مالى 2000 جنيه، كارت فيزا، وبعض المتعلقات الشخصية ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان، ومن خلال ما أدلت به المجنى عليها من أوصاف أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "توك توك" المستخدمة فى الحادث، وتبين أنهما  كلا من "محمود م" 22 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى القضية رقم 11524 لسنة 2015م المرج "سرقة بالإكراه"، و"مروان م" 18 سنة سائق، دون سوابق.

وضبط بحوزتهما الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية "توك توك" المضبوطة بحوزتهما (ملك وقيادة الثانى)، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المتهمان والمضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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