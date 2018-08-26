video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فرنسا تقلص توقعاتها للنمو.. والحكومة تؤكد تمسكها بخطط ترشيد الإنفاق

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:22 م
فرنسا تقلص توقعاتها للنمو.. والحكومة تؤكد تمسكها بخطط ترشيد الإنفاق الرئيس الفنسى مانويل ماكرون
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، إن الحكومة ستضع ميزانيتها للعام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مصرا فى ذات الوقت على أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.

وأضاف فيليب فى تصريحات لصحيفة (جورنال دو ديمانش): "تقدير النمو الذى نبنى ميزانيتنا عليه هو 1.7 %."

وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9 % العام القادم بانخفاض طفيف من 2 % فى تقديرات العام الحالى.

لكن كلا التوقعين بدا مغرقا فى التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة حدت بمؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.

وأضاف فيليب: "لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين".

وقال فيليب إن الحكومة، التى تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولى للكشف عن تفاصيل خططها للترشيد، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص فى سياسات غير فعالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير اقتصاد فرنسا: لست اشتراكيا ولكنى وزيرا للجمهورية بكل أحزابها

يورو 2016.. 1.2 مليار دولار تنعش اقتصاد فرنسا

بالصور..ماكرون وزير اقتصاد فرنسا يزور سوقا تجاريا بالقرب من باريس

الإنفاق الاستهلاكى يدعم اقتصاد فرنسا وضغوط سلبية للصناعة والإسكان

خلافات بين وزيرى خارجية واقتصاد فرنسا على حقيبة التجارة الخارجية

فرنسا

الاقتصاد الفرنسى

اخبار فرنسا

صندوق النقد

اخبار مصر




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة