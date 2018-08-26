فرنسا تقلص توقعاتها للنمو.. والحكومة تؤكد تمسكها بخطط ترشيد الإنفاق

رويترز

قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، إن الحكومة ستضع ميزانيتها للعام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مصرا فى ذات الوقت على أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.

وأضاف فيليب فى تصريحات لصحيفة (جورنال دو ديمانش): "تقدير النمو الذى نبنى ميزانيتنا عليه هو 1.7 %."

وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9 % العام القادم بانخفاض طفيف من 2 % فى تقديرات العام الحالى.

لكن كلا التوقعين بدا مغرقا فى التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة حدت بمؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.

وأضاف فيليب: "لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين".

وقال فيليب إن الحكومة، التى تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولى للكشف عن تفاصيل خططها للترشيد، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص فى سياسات غير فعالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.