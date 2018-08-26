صور.. 230 أسرة تستفيد من لحوم أضاحى مؤسسة "اسمعونا" بالصعيد

كتب مدحت وهبة

صرحت هاجر كمال، المدير التنفيذى لمؤسسة اسمعونا التنموية، عن توزيع 402 كيلو لحوم أضاحى فى قرى ونجوع المحافظة، وذلك ضمن مشروعات تنمية الإنسان بالمؤسسة.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ"اسمعونا"، فى تصريحات اليوم، أنه تم توزيع لحوم الأضاحي بقرية عزبة على بدر والنجوع والعزب المحيطة بها، وأيضا قرى النجوع بحرى بمركز إسنا محافظة الأقصر، واستفادت 230 أسرة من لحوم الأضاحي من غير القادرين، والأرامل، ومحدوى الدخل وذلك من خلال الأبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستحقة.

وأشارت إلى أن "اسمعونا" تهتم بكل محافظات الصعيد في كافة خطط المشروعات التنموية التي يتم وضعها، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد هى الأولى بالرعاية والدعم من كافة مؤسسات المجتمع المدني على كافة الأصعدة التنموية.