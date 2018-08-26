صور.. عميد "آداب عين شمس" تتفقد أعمال تنسيق الأقسام بالكلية

كتب محمود راغب

تفقدت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة و عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم فعاليات تنسيق الأقسام للطلاب الجدد بالكلية للعام الجامعي 2018 / 2019، وبدأت الجولة التفقدية من مدرج سفلى مرورًا باللجان المخصصة لتسجيل الطلاب والكشف الطبي ودفع المصاريف



ورحبَّت الدكتورة سوزان القلينى بالطلاب الجدد، وقالت إن كلية الآداب من الكليات العريقة ويجب أن يفخرالطلاب بوجودهم بها، كما تمنتَّ لهم عامًا دراسيًا جديدًا سعيدًا، فيما أشادت القليني بتنظيم طلاب اتحاد الكلية لهذا الحدث ومدى حرصهم الكبير على مساعدة وتسهيل آليات التقديم بشكل سريع ومنظم، بالإضافة إلى تأكدها من مرور اليوم بلا أية شكاوي من الطلاب.



كما وجهت القليني الشكر لكل إدارات الكلية المشاركين في إنجاح عملية التنسيق اليوم : ادارة رعاية الشباب، شئون الطلاب ، تكنولوجيا المعلومات والأمن والعلاقات العامة وشئون المقر .



و أعدت إدارة العلاقات العامة بالكلية فيلمًا توضيحيًا عن خطوات التقديم وأيضًا قاموا بعمل استوديو لنقل فعاليات عملية التنسيق وبثها مباشرا على صفحة الكلية علي الفيس بوك بالإضافة الي اجراء عدد من اللقاءات الحية مع كل من أ.د سوزان القليني عميدة الكلية و أ.د مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاستاذة ناهد كمال امينة الكلية ودارت اللقاءات حول الانشطة والخدمات التي اعدتها ادارة الكلية للطلاب هذا العام .



يذكر أن فعاليات التقديم بدأت اليوم وستستمر حتى الخميس 30 أغسطس الجاري، وأن الطلاب المقبولين بالكلية هذا العام ، يبلغ عددهم 3143 طالبا وطالبة مقسمين إلي 2184 «انتظام» 959 طلاب وطالبات «انتساب».



