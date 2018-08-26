video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. عميد "آداب عين شمس" تتفقد أعمال تنسيق الأقسام بالكلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:51 م
صور.. عميد "آداب عين شمس" تتفقد أعمال تنسيق الأقسام بالكلية الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تفقدت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة و عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم فعاليات تنسيق الأقسام للطلاب الجدد بالكلية للعام الجامعي 2018 / 2019، وبدأت الجولة التفقدية من مدرج سفلى مرورًا باللجان المخصصة لتسجيل الطلاب والكشف الطبي ودفع المصاريف
 
ورحبَّت الدكتورة سوزان القلينى بالطلاب الجدد، وقالت إن كلية الآداب من الكليات العريقة ويجب أن يفخرالطلاب بوجودهم بها، كما تمنتَّ لهم عامًا دراسيًا جديدًا سعيدًا، فيما أشادت القليني بتنظيم طلاب اتحاد الكلية لهذا الحدث ومدى حرصهم الكبير على مساعدة وتسهيل آليات التقديم بشكل سريع ومنظم، بالإضافة إلى تأكدها من مرور اليوم بلا أية شكاوي من الطلاب.
 
كما وجهت القليني الشكر لكل إدارات الكلية المشاركين في إنجاح عملية التنسيق اليوم : ادارة رعاية الشباب، شئون الطلاب ، تكنولوجيا المعلومات والأمن والعلاقات العامة وشئون المقر .
 
و أعدت إدارة العلاقات العامة بالكلية فيلمًا توضيحيًا عن خطوات التقديم وأيضًا قاموا بعمل استوديو لنقل فعاليات عملية التنسيق وبثها مباشرا على صفحة الكلية علي الفيس بوك بالإضافة الي اجراء عدد من اللقاءات الحية مع كل من أ.د سوزان القليني عميدة الكلية و أ.د مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاستاذة ناهد كمال امينة الكلية ودارت اللقاءات حول الانشطة والخدمات التي اعدتها ادارة الكلية للطلاب هذا العام .
 
يذكر أن فعاليات التقديم بدأت اليوم وستستمر حتى الخميس 30 أغسطس الجاري، وأن الطلاب المقبولين بالكلية هذا العام ، يبلغ عددهم 3143 طالبا وطالبة مقسمين إلي 2184 «انتظام» 959 طلاب وطالبات «انتساب».
 
 
IMG_٢٠١٨٠٨٢٦_١٥٢٧٥٨
 

IMG_٢٠١٨٠٨٢٦_١٥٢٨٢١
 
 

 

IMG_٢٠١٨٠٨٢٦_١٥٢٨٤١
 

 

IMG_٢٠١٨٠٨٢٦_١٥٢٩١١
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوزان القلينى: صياغة كود إعلامى وأخلاقى لصورة المرأة بالإعلام

سوزان القلينى: كود أخلاقى لتناول صورة المرأة بالإعلام.. ولا نكمم الأفواه

سوزان القلينى:"القومى للمرأة" يرصد صورة النساء بـ31 مسلسلا بمشاركة 50 طالبا

سوزان القلينى

جامعة عين شمس

آداب




لا تفوتك
فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة