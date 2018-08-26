رئيس وزراء اليابان يعلن رسميا خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم سبتمبر المقبل

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أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو أبى، رسميا أنه سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم، المقرر أن تجرى فى سبتمبر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن إعلان أبى عن ترشحه جاء خلال زيارته إلى محافظة "كاجوشيما" الواقعة جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أنه فى حال فوزه فى هذه الانتخابات سيكون زعيما للحزب الحاكم لفترة ثالثة.

وأعرب أبى عن ثقته فى مدى لياقته الجسدية والذهنية للاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة، مشيرا إلى أنه حصل على تأييد ساحق من الشعب اليابانى عندما دعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة العام الماضى وأن من مسئوليته الاستجابة لتفويض الشعب.

يشار إلى أن الحملة الرسمية لانتخابات الحزب سوف تبدأ فى السابع من شهر سبتمبر المقبل، فيما تُجرى انتخابات الحزب، التى تحدد فعليا رئيس الوزراء المقبل، فى يوم 20 من الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأى تفيد بأن أغلبية أعضاء الحزب الحاكم يؤيدون أبى الذى سيواجه وزير الدفاع اليابانى السابق شيجيرو إيشيبا الذى ينتهج موقفا أكثر تشددا من أبى حول القوة العسكرية حيث يوصى بضرورة امتلاك اليابان سلاحا نوويا.