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النيابة تستعجل ضبط المتهم الهارب فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال بمدينة نصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
النيابة تستعجل ضبط المتهم الهارب فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال بمدينة نصر سرقة أموال - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، باستعجال المباحث لضبط وإحضار المتهم الهارب فى واقعة بسرقة 18 مليونا من سيارة نقل أموال. 

 

تفاصيل الواقعة، بدأت بورود بلاغ إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم، وبداخلها 19 حقيبة أموال "9 فارغة، 10مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة، أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها "إيهاب. ع. أ" 44 سنة، مُقيم بالشرابية وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليونا و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك، وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها 29 صندوقا بها مبالغ مالية قدرها "18 مليونا و835 ألف جنيه، و5 آلاف دولار"، وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وفروا هاربين.

 

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة، تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه، وبإرشاده تم ضبط عدد 4 حقائب سفر بداخلها مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع.

 

وأسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى عن ضبط أحد الهاربين "فوزى.م.م عاطل، 41 سنة له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة.

 

وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من، "محمد.أ.ع" عاطل 43 سنة، و"صابر.ك.أ" عاطل – 32 سنة وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة، واللذان قاما بمساعدة المتهمين فى الاختباء عقب ارتكابهما الحادث.

 

وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها.


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مدينة نصر

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حوادث مدينة نصر




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