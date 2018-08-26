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الأحد، 26 أغسطس 2018 07:42 ص
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المعمل الكيميائى يحدد مصير ربة منزل ضبطت بحوزتها كيلو حشيش فى منشأة ناصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير ربة منزل ضبطت بحوزتها كيلو حشيش فى منشأة ناصر حشيش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة منشأة ناصر الجزئية بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، خبراء المعمل الكيميائى، بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على ربة منزل وبحوزتها كيلو حشيش، وإعداد تقرير فنى بها. 

 

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر القبض على "رحاب.ع.ج" 21 سنة ربة منزل مقيمة الصف، السابق اتهامها فى قضية "مخدرات"، لمزاولتها نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من دائرة قسم شرطة منشأة ناصر مكاناً لتجارتها غير المشروعة. 

 

أعد ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أكمنة بأماكن تردد الفتاة ما أسفر عن ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو، و2220 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها غير المشروع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 


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