مشرف ورئيس البعثة الطبية للحج يتفقدان العيادات.. وشوقى: استقبلت 73 ألف حالة

كتب وليد عبد السلام

صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأ الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، والدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، تفقدا العيادات الطبية المصرية، الموجودة بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، بإجمالى 34 عيادة، وذلك بعد عودتها إلى العمل عقب إنتهاء مناسك الحج.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية، أنه تم تشكيل 5 فرق للمرور على العيادات، حيث تم المرور على جميع العيادات الطبية الموجودة بمكة المكرمة، للتأكد من انضباط الأطباء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتاً الى أن العيادات تشهد إقبالا كبيراً، وخاصةً بعد انتهاء المناسك، مشيراً إلى زيارة الحجاج المترددين على العيادات الطبية في غرف نومهم للاطمئنان عليهم .

وأشار "قنديل" إلى تكثيف عمل الفريق الوقائي بالبعثة في الفنادق والعيادات الطبية، متضمناً عقد الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية وكيفية تجنب ضربات الشمس والاجهاد الحرارى فى ظل الارتفاع فى درجات الحرارة، بالاضافة الى توزيع ماسكات ومطويات، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، عن استقبال عيادات البعثة حتى اليوم 72967 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 64159 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5403 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت العيادة الطبية بالمشاعر على 3405 حالة مرضية.

وأضاف "شوقي" انه دخلت 187 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 144 بعد تمام شفائها، وما زال 43 حالة تتلقى العلاج اللازم، لافتاً الى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 33 حالة، وذلك باجمالي 173 غسلة كلوية، كما انه تلقت حالتين العلاج الكيماوي بإجمالي 3 جلسات كيماوي، مشيراً الى انه تم التنسيق الكامل مع المستشفيات السعودية ومنها الموجودة بالمشاعر لإستقبال مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عودة العيادات الطبية الى العمل بعد انتهاء مناسك الحج، لافتاً الى انها تعمل على مدار الـ 24 ساعة بكامل طاقتها، ومشيراً الى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لضيوف الرحمن على أكمل وجه حتى عودتهم الى أرض الوطن.