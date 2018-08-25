كيف تفوقت السعودية فى إنجاح موسم حج العام الحالى؟.. تعرف على التفاصيل فى أرقام

كتب إسماعيل رفعت

تمت بحمد الله النعمة، وأدى الحج من كتب له أداؤه، فى موسم امتاز بكثير من الهدوء، قليل من المشاكل، ما يؤكد نجاح موسم حج عام 1439، للعام الميلادى 2018، ويتلخص ذلك فى الأسباب والأرقام التالية: