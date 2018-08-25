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كيف تفوقت السعودية فى إنجاح موسم حج العام الحالى؟.. تعرف على التفاصيل فى أرقام

السبت، 25 أغسطس 2018 05:00 ص
كيف تفوقت السعودية فى إنجاح موسم حج العام الحالى؟.. تعرف على التفاصيل فى أرقام حج - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تمت بحمد الله النعمة، وأدى الحج من كتب له أداؤه، فى موسم امتاز بكثير من الهدوء، قليل من المشاكل، ما يؤكد نجاح موسم حج عام 1439، للعام الميلادى 2018، ويتلخص ذلك فى الأسباب والأرقام التالية:

‏⁧‫1 -  نجح الموسم المتميز نتيجة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
2 -  ‏30000 طبيب وممرض
3 -  ‏18000رجل دفاع مدنى 
4 -  ‏13000 رجل أمن
5 -  ‏5000 موظف جوازات
6 -  ‏4140  مسعف 
7 -  ‏2724 داعية ومرشد دينى
8 -  ‏2000 موظف جمارك
9 -  ‏6000 كشاف - جمعية الكشافة
10 - 10000 موظف-شؤون الحرمين
11 -  ‏2170 موظف طيران مدنى
12 -  ‏1500 مهندس وفني كهرباء
13 - ‏15000عامل نظافة
14 -  ‏11777 فنى صيانة وتشغيل
15 - ‏4000 عامل نقل مياه
16 - ‏1355 فنى مركز المعلومات الوطنى
17 - ‏1000 موظف إذاعة وتليفزيون
18 - ‏2800 فنى شبكات مياه
19 - ‏200 باحث معهد أبحاث الحج
20 - ‏215 مراقب أغذية وأدوية
21 - ‏535 موظف بريد
22 - ‏300 موظف نقل بحرى
23 -‏ 48 مفتش بيئى
24 -  ‏150 مفتش تجارى
25 - ‏90 مفتش وزارة العمل
26 - ‏20 قاضيًا وكاتب عدل
27 - 13650 عربة لذوى الاحتياجات الخاصة
28 - ‏25 مستشفى بسعة 5500 سرير
29- ‏980 سيارة إسعاف
30- ‏100 غرفة عناية مركزة متنقلة
31 - ‏5 طائرات إسعاف
32- ‏59741 معدة وآلية وجهاز
33- ‏7956 سيارة خدمات
34- ‏280 مركز مرور 
35- ‏52 مركز شرطة
36- ‏96 مركز بريد
37- ‏4 محكمة
38- ‏7 كتابة عدل متنقلة
39-‏ 780 مركز ووحدة طوارئ دفاع مدنى
40 - ‏13 رادار أرصاد جوية
41- ‏17 قطارا تضم 200 عربة مكيفة
42 -  ‏21000 حافلة نقل
43 - ‏7 منافذ برية
44 - ‏5 منافذ جوية
45 - ‏2 منفذ بحرى
46 -‏1200 صهريج نقل مياه
47 - 1700 برج إنارة
48 - 16000 برج إتصالات
49 - ‏300 نقطة اتصال Wi-Fi
50 -‏ 2000000 جيجا بايت مجانا
51 - ‏43000000 عبوة ماء مجانا
52 - المملكة وقياداتها رهن تهيئة الحرمين والحفاوة بضيوفها

 


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