كيف تفوقت السعودية فى إنجاح موسم حج العام الحالى؟.. تعرف على التفاصيل فى أرقام

1 - نجح الموسم المتميز نتيجة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
2 - 30000 طبيب وممرض
3 - 18000رجل دفاع مدنى
4 - 13000 رجل أمن
5 - 5000 موظف جوازات
6 - 4140 مسعف
7 - 2724 داعية ومرشد دينى
8 - 2000 موظف جمارك
9 - 6000 كشاف - جمعية الكشافة
10 - 10000 موظف-شؤون الحرمين
11 - 2170 موظف طيران مدنى
12 - 1500 مهندس وفني كهرباء
13 - 15000عامل نظافة
14 - 11777 فنى صيانة وتشغيل
15 - 4000 عامل نقل مياه
16 - 1355 فنى مركز المعلومات الوطنى
17 - 1000 موظف إذاعة وتليفزيون
18 - 2800 فنى شبكات مياه
19 - 200 باحث معهد أبحاث الحج
20 - 215 مراقب أغذية وأدوية
21 - 535 موظف بريد
22 - 300 موظف نقل بحرى
23 - 48 مفتش بيئى
24 - 150 مفتش تجارى
25 - 90 مفتش وزارة العمل
26 - 20 قاضيًا وكاتب عدل
27 - 13650 عربة لذوى الاحتياجات الخاصة
28 - 25 مستشفى بسعة 5500 سرير
29- 980 سيارة إسعاف
30- 100 غرفة عناية مركزة متنقلة
31 - 5 طائرات إسعاف
32- 59741 معدة وآلية وجهاز
33- 7956 سيارة خدمات
34- 280 مركز مرور
35- 52 مركز شرطة
36- 96 مركز بريد
37- 4 محكمة
38- 7 كتابة عدل متنقلة
39- 780 مركز ووحدة طوارئ دفاع مدنى
40 - 13 رادار أرصاد جوية
41- 17 قطارا تضم 200 عربة مكيفة
42 - 21000 حافلة نقل
43 - 7 منافذ برية
44 - 5 منافذ جوية
45 - 2 منفذ بحرى
46 -1200 صهريج نقل مياه
47 - 1700 برج إنارة
48 - 16000 برج إتصالات
49 - 300 نقطة اتصال Wi-Fi
50 - 2000000 جيجا بايت مجانا
51 - 43000000 عبوة ماء مجانا
52 - المملكة وقياداتها رهن تهيئة الحرمين والحفاوة بضيوفها
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