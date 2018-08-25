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السبت، 25 أغسطس 2018 06:43 م
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تحرير 1270 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 25 أغسطس 2018 06:28 م
تحرير 1270 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية، وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير، وضبط 1270 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 448 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و53 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و60 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و115 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو34 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 23 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و32 رخصة لمخالفة البيئة و101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 25 رخصة لمخالفة خط السير و22 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و29 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 17 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 60 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و11مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و21 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و39 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و46 مخالفة إزالة فاميه وتحرير28 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و28 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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