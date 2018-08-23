هجرة مواطنى الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا عند أدنى مستوى منذ 2012

رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجع عدد مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين ينتقلون للعيش في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2012 ، خلال الفترة من بداية العام الجارى وحتى مارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين انتقلوا إلى بريطانيا منذ بداية العام وحتى مارس يزيد على عدد من غادروها بمقدار 87 ألف شخص، وهو ما يقل عن العام الماضى نحو 36 ألفا ويمثل أدنى عدد من المهاجرين منذ نهاية عام 2012.

وفي المجمل، ارتفعت الهجرة لبريطانيا إلى 271 ألف مهاجر منذ بداية العام حتى مارس ، وهو ما يزيد 28 ألفا عن العام الماضى.