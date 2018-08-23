مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين فى انفجار لغم من مخلفات "داعش" بدير الزور

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قُتل طفل وأُصيب 3 مدنيين بجروح ، اليوم الخميس ، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى بريف دير الزور الجنوبى الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طفلا قُتل وأُصيب 3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة جميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيى "داعش" فى قرية الكشمة التابعة لمنطقة البوكمال بالريف الجنوبى الشرقى.

يذكر أن عناصر تنظيم داعش عمدوا إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل قبل اندحارهم أمام وحدات الجيش السورى بهدف إعاقة تقدمها ومنع الأهالى من العودة إلى منازلهم.