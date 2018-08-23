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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:30 ص
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فى 9 معلومات.. تعرف على مهام فرق لجنة مديرية الصحة بالأقصر

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 ص
فى 9 معلومات.. تعرف على مهام فرق لجنة مديرية الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن لجنة المديرية تتابع المستشفيات والوحدات الصحية أولاً بأول خلال أيام العيد بصورة دائمة حتى يوم السبت المقبل، والتى تضم عدد من الأطباء والموظفين لمتابعة سير العمل خلال العيد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، مهام لجنة المديرية خلال أيام العيد لمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية:

1.    اللجنة تقوم بعمليات المرور على المستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة

2.    اللجنة تقوم بالتفتيش على تواجد الأطباء والتمريض والأمصال وأدوية الطوارئ

3.    اللجنة ستقرر فى نهاية العيد من يستحق مكافأة من الملتزمين بخدمة المواطنين وستقوم بمجازاة المتقاعسين

4.    تقوم فرق اللجنة بالمرور على مستشفى الأقصر العام ومستشفى القرنة المركزى

5.    تتابع اللجنة العمل فى مستشفى إسنا والبياضية وحميات الأقصر وأرمنت

6.    اللجنة تتابع العمل فى الوحدات الصحية بإدارة البندر والطود وأرمنت والقرنة والبياضية والزينية وإسنا

7.    تقوم اللجنة بمتابعة تواجد الأدوية والأمصال والمستلزمات وانضباط الفرق الطبية

8.    تقوم غرفة الأزمات بمديرية الصحة بمتابعة ودراسة التقارير لفرق اللجنة المختلفة

9.    المديرية وغرفتها تقوم بحل المشكلات بشكل فورى حال ظهورها

 

 
 

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