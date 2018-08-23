صور.. اضبط مخالفة.. معهد منشأة ناصر الأزهرى بالشرقية يسكنه البلطجية

الشرقية- فتحية الديب

معهد منشأة ناصر الأزهرى بقرية منشأة ناصر، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، يمثل واقعة من وقائع إهدار المال العام، حيث المعهد مبنى على أحدث طراز منذ 7 سنوات، ومهجور، لدرجه تحول إلى مأوى للحشرات الضارة، وملجأ للبطجية والخارجين عن القانون.

يبلغ عدد سكان أهالى قرية منشاة ناصر، 10 آلاف نسمة، ويتبعها عدة عزب منها عزبة النجار وعزبة حسين، وتعانى من نقص شديد فى الخدمات وخاصة فى قطاع الصحة.

ويقول الدكتورأحمد منصور عبد الحليم من أبناء قرية منشأة ناصر بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أن أهالى القرية تطوعوا منذ ما يقرب من 8 سنوات، وقاموا بالتبرع بقطعة أرض، لبناء معهد أزهرى ابتدائى بالقرية، وتم بناء المعهد بالجهود الذاتية، وبتكلفة مالية كبيرة، ولكن الأزهر لم يتسلمه، وتركه مهجور، والسبب راجع إلى وجود معهد أزهرى قريب من القرية، وعزوف العديد من الأهالى عن التعليم الأزهرى لأبنائهم.

وتابع "منصور" أن المعهد مقام على مساحة 7 قراريط، على مساحة 1200 متر، مكون من 3 طوابق، مهجور منذ 7 سنوات، وأصبح ملجأ للخارجين عن القانون والبلطيجة، ومأوى للحشرات الضارة ، كما تم سرقة حنفيات المياه من داخله، وتهشيم زجاج النوافذ.

وناشد عدد كبير من أهالى القرية، الأزهر الشريف، بضم المعهد ، أو تحويله إلى هيئة أخرى لكى يتم الاستفادة منه، بتحويله إلى وحدة تأمين صحى أو وحدة علاج شاملة، للقرية وتوابعها، وخاصة أن القرية مفتقدة للخدمات الصحية تماما، والمستشفى الرئيسى الخاصة بمدينة أولاد صقر، يبعد عنها مسافات طويلة.



















