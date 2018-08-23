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حبس عاطل بالمنوفية لإنشائه صفحة وهمية توفر وظائف بالخارج مقابل 20ألف جنيه

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:53 ص
حبس عاطل بالمنوفية لإنشائه صفحة وهمية توفر وظائف بالخارج مقابل 20ألف جنيه حبس - صورة أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس  عاطل وذلك لقيامه بإنشاء صفحة وهمية للنصب على المواطنين بدعوى توفير وظائف  فى الخارج، مقابل الحصول على مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير أمن المنوفية، يفيد من ورد لمركز شرطة قويسنا محضر إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا، يتضمن بلاغ "هـ ع ح" مندوب مبيعات بتضرره من " أ م إ م " مؤهل متوسط، وذلك لقيامه بإنشاء موقع دعاية وإعلان عن وظائف شاغرة واصطناع تأشيرات منسوب صدورها لإحدى الدول العربية وانتحاله اسم وهمى وذلك عبر صفحته على الإنترنت مقابل عشرون ألف جنيه للتأشيرة، تم ضبط المشكو فى حقه بمدينة قويسنا وبحوزته تأشيرة دخول لتلك الدولة باسم الشاكى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم. 
 
 

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