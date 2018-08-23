الصين تعرب عن أملها في التوصل لنتائج جيدة خلال المحادثات مع أمريكا

أعربت الصين مجددا عن أملها في التوصل إلى نتيجة جيدة خلال المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج؛ تعقيبا على بدء الجانبين الأمريكى والصينى تنفيذ التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الواردة بقيمة 16 مليار دولار لكل منهما.

وقال لو كانج: "نأمل أن تتعاون الولايات المتحدة مع الصين ويلتقيا سويا في منتصف الطريق حتى يمكن الوصول إلى نتائج جيدة في المحادثات التجارية بينهما".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت اليوم تعريفات جمركية بقيمة 16 مليار دولار أمريكي على بضائع صينية ضمن ما يسمى بتحقيقات المادة 301، فيما أعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن التعريفات الصينية على المنتجات الواردة من الولايات المتحدة أصبحت سارية المفعول ردا على الإجراء الأمريكي.