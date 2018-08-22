"مياه سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية للعاملين لمناقشة مخاطر الإدمان والتعاطى

كتب أحمد حسن

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة نظمت ندوة تثقيفية للعاملين لمناقشة مخاطر الإدمان والتعاطي على الصحة والمجتمع، وذلك بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بسوهاج، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وبحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية ومسئولى حملات السيارات وعدد من العاملين بالشركة.

وأوضح بدرى، أنه تم مطالبة العاملين فى نهاية الندوة بضرورة الإبلاغ عن أى مدمن، وسيقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمساعدته وعلاجه فى سرية تامة.

وأشار الدكتور أحمد عيد، الباحث والخبير بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال كلمته إلى أن الإدمان عبارة عن استعداد نفسى وجسمانى لتعاطى مادة مخدرة مع الميل لزيادة الجرعة، مؤكداً ضرورة البحث عن المشكلة وأسبابها وكيفية حلها، حيث إن الإدمان يؤدى إلى زيادة نسبة جرائم العنف والسطو المسلح والسرقة.