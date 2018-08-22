ضبط 725 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق الرئيسية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 725 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 725مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و 88مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 5400جنيه وسحب 14دراجة نارية .

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 9 رخص وتحصيل 1850جنيها غرامة .