رئيس جامعة بنها يقود زيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل

قام الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، اليوم، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية تفقد خلالها سير العمل بالعيادات الخارجية، واطمأن على مجانية الخدمات التى تقدمها المستشفيات لجميع المرضى المترددين على العيادات طوال أيام العيد.

كما تفقد أقسام الاستقبال والأنف والأذن ومبنى الجراحة العامة والعناية المركزة للكبد والصدر وأقسام العظام والباطنة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير الاستقبال، ووحيد خلوى الأمين المساعد للشئون الإدارية بالجامعة.

وقدم القاضي، التهنئة لأبناء القليوبية المرضى بالمستشفى والعاملين والاساتذة واعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض والعاملين الاداريين.

وقال القاضى، إنه اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية ووجود الاساتذة من الاطباء فى هذه العيادات طوال أيام العيد.