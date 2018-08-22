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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:25 م
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جيش الاحتلال يدشن وحدة جديدة لمواجهة سرقة السلاح من مخازنه

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:01 م
جيش الاحتلال يدشن وحدة جديدة لمواجهة سرقة السلاح من مخازنه جيش الاحتلال
كتب – محمود محيى
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، ان جيش الاحتلال الإسرائيلى، دشن وحدة عسكرية جديدة مهمتها مواجهة سرقة الأسلحة من مخازن ووحدات الجيش بعد تفشى تلك الظارهة فى الأونة الأخيرة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن هذه الوحدة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "بيسجا" وهى اختصار لوحدة التحقيق ومكافحة سرقة الأسلحة بالجيش، ستكون مشتركة مع الشرطة الإسرائيلية، وجهاز "الشاباك" والشرطة العسكرية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن هذه الوحدة، نجحت خلال الفترة الأخيرة، فى الكشف عن اختفاء عدد كبير من الأسلحة، وأدت الى اعتقال بعض الضباط والجنود، الذين قاموا بسرقة وبيع هذه الأسلحة الى عناصر فى العصابات والمافيا الإسرائيلية.

وأشارت معاريف إلى أن هذه الوحدة السرية، مهمتها تتركز في فتح تحقيقات ميدانية، للكشف عن أسرار اختفاء قطع السلاح من المواقع العسكرية، كما لها حق الإعتقال والتحقيق مع الجنود والضباط بالجيش.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن وحدة "بيسجا" الجديدة، تضم أكثر من 20 ضابطا، من المباحث العامة، والشاباك، والشرطة العسكرية بالجيش الإسرائيلى.

وأشارت معاريف، الى ارتفاع حاد، في ظاهرة سرقة الأسلحة من المواقع العسكرية، وبيعها للعصابات الإجرامية فى إسرائيل.


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