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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:04 ص
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الجيش اليمنى يطوق مخبأ زعيم الحوثيين فى عقر داره بصعدة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:00 ص
الجيش اليمنى يطوق مخبأ زعيم الحوثيين فى عقر داره بصعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن قوات الجيش اليمنى وبإسناد من مقاتلات التحالف العربى نجحت فى تطويق مخبأ زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثى فى عقر داره فى محافظة صعدة شمالى البلاد، وذلك ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

وذكرت القناة اليوم الأربعاء، أن الجيش اليمنى بدأ مع حلول عيد الأضحى معركة اقتحام المعقل الرئيسى للمليشيا الحوثية الإرهابية "مران" وتطويقها عسكريا من أربعة محاور قتالية.

وأشارت إلى أن قوات الجيش وبدعم مكثف من طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن سيطرت على عدة مواقع استراتيجية فى محيط ومنطقة زعيم الجماعة بعد تحويله لعزلة "مران" فى مديرية "حيدان" بالضاحية الجنوبية الغربية لصعدة إلى قاعدة انطلاق لمليشياته الإرهابية.

وأضافت، طبقا لوزارة الدفاع اليمنية، فقد طهرت قوات يمنية من لواء العروبة تحت قيادة اللواء عبد الكريم السدعى عدة مناطق على رأسها "وادى خلب" و "أم نعيرة" و"غارب أم صروف" و"جبل طيبان" و "عقبة الظاهر" و"عقبة الخربان".

 


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