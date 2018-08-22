إغلاق 5 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية

أغلقت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين فى القليوبية، 5 مصانع غير مرخصة فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية لإنتاج الملابس الجاهزة والبلاستيك والمخللات، وتم التحفظ على مستلزمات الانتاج والتصنيع وتحرير محاضر لاصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية اسفرت الحمله عن ضبط 5مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى او تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بانتاج الملابس الجاهزة والبلاستيك والمخللات، وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لاصحابها

كما تمكنت الحمله من ضبط 3 قضايا غش تجارى وسلع منتهية الصلاحية فى محلات لبيع السلع وتولت النيابة التحقيق