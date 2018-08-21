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60 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط والإثيوبيين بصوم العذراء بدير درنكة فى أسيوط

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:57 م
60 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط والإثيوبيين بصوم العذراء بدير درنكة فى أسيوط جانب من الاحتفال بالليلة الختامية
أسيوط - محمود عجمى
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احتفل آلاف الأقباط و وفود أجنبية من إثيوبيا  بالليلة الختامية لاحتفالات صيام العذراء بديرها فى جبل درنكة بأسيوط، والذى استمر لمدة 15 يوما، وسط أجواء روحانية خيمت عليها المحبة بين الجميع مسلمين ومسيحيين لتزامن عيد الأضحى المبارك مع عيد صيام العذراء وذكرى لجوء العائلة المقدسة إلى مغارة بحضن الجبل الغربى فى رحلة الاختفاء من بطش الرومان.

 

وشارك آلاف الأقباط، اليوم الثلاثاء، في مراسم زفة أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، بدير السيدة العذراء بجبل درنكه بأسيوط، تزامنا مع احتفالات صيام العذراء وذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر واحتمائها بمغارة بجبل أسيوط الغربى هربا من بطش الرومان.

وانطلق موكب "الدورة" من مغارة دير درنكه بجبل أسيوط الغربى، إذ يظهر القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح، كما يتواجد بداخل موكب "الدورة" نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يشير إلى شعب الكنيسة بالبركة والمحبة والسلام.

وتوافد آلاف الزائرين على مدار أسبوعين من شهر أغسطس من كل عام، للمشاركة فى الاحتفال بمولد العذراء بديرها بجبل درنكة فى أسيوط، وإحياء ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر للاختفاء من بطش الملك هِيرودُس الذى كان يسعى لقتل السيد المسيح بفلسطين؛ كما يحرص المشاركون على أداء الصلوات والاستمتاع بالخلوات الروحية، بالقرب من المغارة التى احتمت بداخلها العائلة المقدسة أثناء فترة تواجدها بالجبل، إذ يعد أقدس الأماكن داخل الدير التى نالت بركة العائلة المقدسة.

ووفر مسئولو دير السيدة العذراء بجبل درنكة فى أسيوط، سيارات خاصة لنقل الزائرين داخل الدير وتركيب مصعد جديد للتسهيل على كبار السن الصعود إلى أعلى الجبل حتى كنيسة المغارة بالدير.

وأعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، رفع درجة الاستعدادات القصوى، خلال احتفالات صوم "السيدة العذراء" بدير درنكة، وفرضت مديرية أمن أسيوط، إجراءات أمنية مشددة لتأمين ديرالسيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط، ووضعت بوابة إلكترونية على البوابة الرئيسية للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

وتعود أهمية دير السيدة العذراء بجبل درنكة فى أسيوط، إلى مجىء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو مصر، تحديداً الصعيد حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى، حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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