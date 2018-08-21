video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد مجمع مخابز مدينة نصر ويوجه بالحرص على جودة الخبز

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:35 م
محافظ القاهرة يتفقد مجمع مخابز مدينة نصر ويوجه بالحرص على جودة الخبز المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - سلمى الدمرداش
إضافة تعليق
تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مجمع مخابز مدينة نصر بحى شرق مدينة نصر للاطمئنان على سير العمل وتوفير الخبز للمواطنين خلال أيام العيد.
 
وتفقد المحافظ خط سير العمل بالمخبز وتأكد من جودته، مشددا على أهمية إنتاج الخبز بجودة عالية والتأكد من الوزن، موجهًا مدير مديرية التموين بالحرص على مراقبة المخابز والتشديد على عدم سرقة الدقيق، مطالبا بتواجد المفتشين بكل المخابز لرصد شكاوى المواطنين.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر وإبراهيم عسقلانى مدير تموين بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين فى العيد

محافظ القاهرة: تكثيف رحلات النقل للمناطق السياحية والتنسيق مع غرف العمليات

محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهرى بماسبيرو للإطمئنان على استعدادات العيد

القاهرة

اخبار القاهرة

الاتوبيس النهري

الحديقة الدولية

العيد

عيد الاضحي




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة