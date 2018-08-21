محافظ القاهرة يتفقد مجمع مخابز مدينة نصر ويوجه بالحرص على جودة الخبز

كتب سيد الخلفاوى - سلمى الدمرداش

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مجمع مخابز مدينة نصر بحى شرق مدينة نصر للاطمئنان على سير العمل وتوفير الخبز للمواطنين خلال أيام العيد.

وتفقد المحافظ خط سير العمل بالمخبز وتأكد من جودته، مشددا على أهمية إنتاج الخبز بجودة عالية والتأكد من الوزن، موجهًا مدير مديرية التموين بالحرص على مراقبة المخابز والتشديد على عدم سرقة الدقيق، مطالبا بتواجد المفتشين بكل المخابز لرصد شكاوى المواطنين.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر وإبراهيم عسقلانى مدير تموين بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلات.